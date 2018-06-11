Гроза и солнце: погода в Алтайском крае 11 июня будет переменчивой

Алтайские синоптики скорректировали свой прогноз погоды на 11 июня. Если раньше они обещали, что будет ясно и без осадков, то теперь говорят, что дождя и гроз не миновать.

Погода в Алтайском крае: днем +22...+27 градусов;

градусов; в отдельных районах небольшой дождь, гроза;

ветер северо-западный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с. Погода в Барнауле: +22...+24 градуса;

градуса; в начале дня небольшой дождь;

ветер северо-западный, 4-9 м/с.