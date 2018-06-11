Гроза и солнце: погода в Алтайском крае 11 июня будет переменчивой

Сегодня, 08:28.
Жизнь

Алтайские синоптики скорректировали свой прогноз погоды на 11 июня. Если раньше они обещали, что будет ясно и без осадков, то теперь говорят, что дождя и гроз не миновать.

Шторм. Ветер. Дождь.
Шторм. Ветер. Дождь. Фото: СС0.

Погода в Алтайском крае:

  • днем +22...+27 градусов;
  • в отдельных районах небольшой дождь, гроза;
  • ветер северо-западный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с.

Погода в Барнауле:

  • +22...+24 градуса;
  • в начале дня небольшой дождь;
  • ветер северо-западный, 4-9 м/с.
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