Гроза и солнце: погода в Алтайском крае 11 июня будет переменчивой

Алтайские синоптики скорректировали свой прогноз погоды на 11 июня. Если раньше они обещали, что будет ясно и без осадков, то теперь говорят, что дождя и гроз не миновать.
Погода в Алтайском крае:
- днем +22...+27 градусов;
- в отдельных районах небольшой дождь, гроза;
- ветер северо-западный, 2-7 м/с с усилением до 12 м/с.
Погода в Барнауле:
- +22...+24 градуса;
- в начале дня небольшой дождь;
- ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.