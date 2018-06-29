С 1 июля банки начнут сбор биометрических данных клиентов

Закон об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным в 2017 году.

Оператором системы с 30 июня станет "Ростелеком". Компания будет отвечать за сбор и хранение всех персональных данных, пишет "МК".

Благодаря этому закону Сбербанк и ВТБ смогут обслуживать клиентов в Крыму при помощи биометрии, пишут "Известия".

Любой житель полуострова, прошедший процедуру биометрии, сможет стать полноправным пользователем интернет-сервисов двух крупнейших финансово-кредитных организаций России. После этого предложения Сбербанка и ВТБ будут доступны всем. Юридические лица и бизнесмены для работы смогут использовать цифровую подпись.