С начала года россияне успели потратить почти 1 трлн рублей

За нвогодние каникулы россияне успели потратить в общей сложности 920 млрд рублей, в том числе 23 млрд рублей, внесенные примерно 7 миллионами человек через интернет, сообщает RT со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Из розничных товаров, пользовавшихся максимальной популярностью у жителей России, эксперты ассоциации назвали электронику и бытовую технику, ювелирные украшения и верхнюю одежду. Онлайн наши соотечественники потратили больше всего денег на покупку продуктов питания и готовую еду, смартфонов, умных часов, наушников, различных товаров для дома и предметов мебели.
При этом совокупный объем праздничных затрат россиян оказался на 7% больше аналогичного показателя за первые дни 2017 года, который достигал 860 млрд рублей, а сумма онлайн-расходов увеличилась на 22%, пишет polit.ru.
Ранее ВЦИОМ обнародовал итоги социологического опроса, согласно которым подавляющее большинство жителей РФ — 78% — собирались отмечать Новый год дома и только 1% респондентов заявили о намерении выехать на праздники за границу.
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