С начала года россияне успели потратить почти 1 трлн рублей

Из розничных товаров, пользовавшихся максимальной популярностью у жителей России, эксперты ассоциации назвали электронику и бытовую технику, ювелирные украшения и верхнюю одежду. Онлайн наши соотечественники потратили больше всего денег на покупку продуктов питания и готовую еду, смартфонов, умных часов, наушников, различных товаров для дома и предметов мебели.

При этом совокупный объем праздничных затрат россиян оказался на 7% больше аналогичного показателя за первые дни 2017 года, который достигал 860 млрд рублей, а сумма онлайн-расходов увеличилась на 22%, пишет polit.ru.

Ранее ВЦИОМ обнародовал итоги социологического опроса, согласно которым подавляющее большинство жителей РФ — 78% — собирались отмечать Новый год дома и только 1% респондентов заявили о намерении выехать на праздники за границу.