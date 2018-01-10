В Алтайском крае увеличили выплату за рождение третьего ребенка

В Алтайском крае установили новый размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщает официальный сайт региона.
Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей. В этом году он составляет 9434 руб. До повышения людям выплачивали 9011 руб.
Есть несколько условий для получения выплаты:
-
рождение третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года;
-
проживание семьи на территории Алтайского края;
-
среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.
Пособие выплачивают, пока ребенку не исполнится три года. Для назначения выплаты можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства (пребывания) или в МФЦ (его филиал).
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.