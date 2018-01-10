В Алтайском крае увеличили выплату за рождение третьего ребенка

Сегодня, 12:17.
Жизнь

В Алтайском крае установили новый размер ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей, сообщает официальный сайт региона.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на детей. В этом году он составляет 9434 руб. До повышения людям выплачивали 9011 руб.

Есть несколько условий для получения выплаты:

  • рождение третьего ребенка или последующих детей после 31 декабря 2012 года;

  • проживание семьи на территории Алтайского края;

  • среднедушевой доход семьи не должен превышать установленную в крае величину прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения.

Пособие выплачивают, пока ребенку не исполнится три года. Для назначения выплаты можно обратиться в управление соцзащиты по месту жительства (пребывания) или в МФЦ (его филиал).

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