Саперы из Алтайского края провели колонну военной техники по дороге с минами

Саперы с миноискателями провели обследование опасного участка дороги Юргинского полигона, где были обнаружены условные неизвлекаемые мины. Их уничтожили на месте.

В учениях приняли участие более ста военнослужащих. Подготовка инженерных подразделений ЦВО проводиться с использованием опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии.

Справка

Неизвлекаемая мина имеет специальное устройство, которое взрывает ее при любых попытках переместить или потревожить. Оно может быть частью мины, присоединяться к ней или находиться под ней.