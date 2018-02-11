Саперы из Алтайского края провели колонну военной техники по дороге с минами

Сегодня, 16:13.
Жизнь

Военные инженеры мотострелкового соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, провели колонну военной техники по заминированному участку дороги под Кемерово. Мероприятие прошло в рамках учений. Об этом сообщило Минобороны.

Сапер и мина.
Сапер и мина. Фото: function.mil.ru.

Саперы с миноискателями провели обследование опасного участка дороги Юргинского полигона, где были обнаружены условные неизвлекаемые мины. Их уничтожили на месте.

В учениях приняли участие более ста военнослужащих. Подготовка инженерных подразделений ЦВО проводиться с использованием опыта, накопленного российскими специалистами при выполнении боевых задач в Сирии.

Справка 

Неизвлекаемая мина имеет специальное устройство, которое взрывает ее при любых попытках переместить или потревожить. Оно может быть частью мины, присоединяться к ней или находиться под ней. 

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