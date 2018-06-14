Саудовский принц со свитой на 9 самолетах прилетит на первый матч ЧМ-2018

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд с делегацией на время ЧМ-2018 по футболу остановится в отеле Ritz Carlton недалеко от Кремля.
Он и его свита займет весь 11-й этаж отеля, сообщает Daily Storm.
По данным издания, принц с делегацией прилетят в Россию на девяти самолетах, а охранять их будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы.
Встреча России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в московских "Лужниках", это будет стартовый матч ЧМ-2018. Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.
14 июня на стадионе "Лужники" президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии, сын короля страны Салмана, пишет "Росбалт". В мае этого года журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей мира.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.