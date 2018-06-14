Саудовский принц со свитой на 9 самолетах прилетит на первый матч ЧМ-2018

Он и его свита займет весь 11-й этаж отеля, сообщает Daily Storm.

По данным издания, принц с делегацией прилетят в Россию на девяти самолетах, а охранять их будут сотрудники ФСО из Кремля и Госдумы.

Встреча России и Саудовской Аравии состоится 14 июня в московских "Лужниках", это будет стартовый матч ЧМ-2018. Поединок будет обслуживать бригада арбитров из Аргентины во главе с Нестором Питаной.

14 июня на стадионе "Лужники" президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу – 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Мухаммед ибн Салман Аль Сауд — наследный принц Саудовской Аравии, сын короля страны Салмана, пишет "Росбалт". В мае этого года журнал Forbes назвал его одним из самых влиятельных людей мира.