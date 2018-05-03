Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам

Теперь процентная ставка на эти кредиты фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9 % годовых на сумму от 1 млн рублей. Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9 %. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9 %.

С 3 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей — и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.