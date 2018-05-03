Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам и обновил тарифную сетку. Теперь стоимость кредита зависит от его суммы. Диапазон снижения в зависимости от суммы кредита составил 1–8 п. п, говорится в сообщении финансового учреждения.
Теперь процентная ставка на эти кредиты фиксированная для всех категорий клиентов и составляет 11,9 % годовых на сумму от 1 млн рублей. Снижение ставки для кредитов на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей составило 1–4 п. п., новые ставки — 11,9–15,9 %. Ставки на суммы 30–300 тыс. рублей останутся неизменными и составят 12,9–19,9 %.
С 3 мая Сбербанк увеличил максимальную сумму кредита — с 3 до 5 миллионов рублей — и снизил минимальный возраст заемщика с 21 года до 18 лет.
"В период проведения акций мы заметили, что внимание к кредитам на суммы свыше 300 тысяч рублей растет. Отвечая на потребность клиентов, мы решили изменить ценообразование для стандартной продуктовой линейки. Теперь процентная ставка будет зависеть от суммы кредита постоянно, а не только в период проведения акций. Также для наших зарплатных клиентов мы снизили возраст заемщиков и увеличили максимальную сумму кредита", — пояснил Сергей Широков, управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка.
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