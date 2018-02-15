Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

Минимальная ставка по акции составит 11,5% на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк.

"Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции", — отметил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

С 15 ноября по 31 января 2017 года Сбербанк провел новогоднюю акцию, по которой минимальная кредитная ставка составила 12,5%.

Факт

Акция продлится до 30 апреля.