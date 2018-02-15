Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам

С 15 февраля Сбербанк в рамках весенней акции снизил на 1,4 процентного пункта ставки по потребительским кредитам без обеспечения и кредитам под поручительство на сумму от 250 тыс. рублей, пишут "Ведомости".
Минимальная ставка по акции составит 11,5% на оба продукта. Это самая низкая ставка по потребительским кредитам, которую когда-либо предлагал Сбербанк.
"Предложенные условия призваны поддержать высокий потребительский спрос, который мы наблюдали в ходе нашей зимней акции", — отметил управляющий директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
С 15 ноября по 31 января 2017 года Сбербанк провел новогоднюю акцию, по которой минимальная кредитная ставка составила 12,5%.
Факт
Акция продлится до 30 апреля.
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