Центробанк уменьшит размер и ставку кредитов "до зарплаты"

"Мы сталкиваемся с низкой финансовой грамотностью населения. Граждане не умеют рассчитывать свои риски, осуществлять финансовое планирование. Мы считаем, что нужно вводить дополнительные меры", - заявил директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков на конференции FINFIN.

Цетробанк будет требовать от микрофинансовых организаций (МФО) снизить объем займов "до зарплаты" (PDL-заем) до 10 тыс руб., а срок таких кредитов - до 15 дней. При этом будет вводиться запрет на продление займа или увеличение его суммы.

В результате максимальная сумма переплаты по такому микрозайму не будет превышать 3 000 руб. (со всеми штрафами и пенями). Сейчас такие кредиты выдаются на сумму до 45 тыс. руб. на срок до двух месяцев, заемщики платят по ним в среднем 2% в день (это более 700% годовых).

"Мы должны исключить возможность для граждан брать деньги, если граждане не готовы и не имеют возможности обслуживать такие долги", - сказал Илья Кочетков.

Участники рынка обеспокоены предстоящими ужесточениями регулирования. По их мнению, это приведет к тому, что прибыльность бизнеса снизится, где-то он станет нерентабельным, так что игроков на рынке станет меньше, а теневых участников больше.

В итоге без доступа к заемным средствам останется целый сегмент клиентов, привыкших к таким займам. Они будут вынуждены вернуться к ростовщикам, которых никто не регулирует.