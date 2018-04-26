В России разразился секс-скандал с несовершеннолетней биатлонисткой

Следователи проверяют информацию о домогательствах тренера к 17-летней спортсменке в Подмосковье, сообщает РИА Новости.
По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий, мама девочки сообщила, что тренер неоднократно понуждал ее дочь к действиям сексуального характера, угрожая в случае отказа неблагоприятными последствиями, вплоть до исключения из команды.
Ранее российская биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о домогательствах старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина, пишет bfm.ru. По словам девушки, с сентября 2017 года наставник неоднократно предлагал ей вступить с ним в интимные отношения.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.