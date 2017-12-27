Сергей Дугин вошел в список эффективных мэров России

Сегодня, 18:54.
Жизнь

Сергей Дугин занял 25 место в национально рейтинге мэров. Всего в списке 88 людей, сообщает портал russia-rating.ru.

Сергей Дугин.
Сергей Дугин. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Исследование проводили ЦИК "Рейтинг" вместе с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации. В рейтинг вошли мэры из 88 городов. Среди них руководители столиц всех субъектов РФ вместе с представителями пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

Специалисты разделили мэров по эффективности на три группы. Сергей Дугин замыкают первую, расположившись на 25 месте. Лидарами рейтинга стали градоначальники Тюмени, Уфы и Москвы. На последних местах рейтинга — мэр Биробиджана, Волгограда и Читы.

Результаты "Национального рейтинга" получили с помощью анкетирования, а также заочных и очных опросов экспертов.

Антон Васильев, юрист, заведующий кафедрой теории и истории государства и права АлтГУ отметил, что Сергей Дугин укрепил свои позиции после единого дня голосования 10 сентября. Также заметна активность мэра в привлечении инвестиций в Барнаул, строительстве новых промышленных объектов. Среди политических экспертов бытует мнение, что глава Барнаула имеет достаточный вес в региональной политической и экономической элите, пользуется поддержкой руководства Алтайского края.

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