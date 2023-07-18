Сгруппировал курганы и узнал ценность лошади. Что основатель советской археологии Сергей Киселев искал на Алтае

- Сергей Киселев еще в юности решил посвятить свою жизнь изучению прошлого народов Сибири. Он выбрал себе двух наставников: старейшего археолога Василия Городцова и известного историка Сергея Бахрушина.
- В 1928 году археолог провел первую экспедицию в Минусинской котловине на собственные сбережения. На следующий год он опубликовал работу по итогам раскопок в Южной Сибири и продолжил исследования.
Сергей Киселев.
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- В 1930 году Киселев защитил кандидатскую диссертацию «Минусинский неометалл». Тогда же ученый стал руководителем Саяно-Алтайской экспедиции Государственной академии института материальной культуры, Государственного исторического музея и местных научных организаций.
- Исследования на Алтае Сергей Киселев впервые начал в 1930 году. Два года он изучал земляные курганы, а затем, в 1932 году, проводил разведки, в ходе которых особое внимание обращал на археологические памятники у села Каракол в долине реки Урсул.
Конструкция Пазырыкского кургана.
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- Наиболее масштабные исследования под руководством Сергея Киселева и Лидией Евтюховой проходили, пока строился Чуйский тракт в 1934–1937 годах.
- 15 мая 1946 года Сергей Киселев блестяще защитил докторскую диссертацию «Древняя история Южной Сибири», а в следующем году его удостоили Ломоносовской премии.
Персидский ковер из пятого Пазырыкского кургана.
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- В 1930-е годы Сергей Киселев исследовал курганы скифской эпохи на могильниках у сел Курота, Туэкта, Каракол и Курай. Все они находятся в горном Алтае.
- Сергей Киселев предложил отнести курганы к трем группам, которые затем соотнес с отдельными слоями кочевого социума: малые – для рядовых кочевников, средние – для погребения племенной аристократии и огромные «курумы» – курганы вождей.
- Ученый, как и другие исследователи, обратил внимание на то, что у скотоводов было право личной собственности на основное средство производства – лошадь, а также на ее значимость в разных сферах культуры кочевого общества.
- Киселев выявил наибольшее сходство образов пазырыкского искусства с искусством Ассирии и Ахеменидского Ирана.