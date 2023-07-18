18 июля
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Сгруппировал курганы и узнал ценность лошади. Что основатель советской археологии Сергей Киселев искал на Алтае

18 июля 1905 года родился Сергей Киселев, выдающийся ученый, которого считают одним из основателей советской археологии. Altapress.ru рассказывает, какие находки он обнаружил не только на Алтае, но и в Сибири, и что сумел дать науке.

Археологические работы в могиле второго Пазырыкского кургана.
Археологические работы в могиле второго Пазырыкского кургана.
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  • Сергей Киселев еще в юности решил посвятить свою жизнь изучению прошлого народов Сибири. Он выбрал себе двух наставников: старейшего археолога Василия Городцова и известного историка Сергея Бахрушина.
  • В 1928 году археолог провел первую экспедицию в Минусинской котловине на собственные сбережения. На следующий год он опубликовал работу по итогам раскопок в Южной Сибири и продолжил исследования.
Сергей Киселев.
Сергей Киселев.
altlib.ru
  • В 1930 году Киселев защитил кандидатскую диссертацию «Минусинский неометалл». Тогда же ученый стал руководителем Саяно-Алтайской экспедиции Государственной академии института материальной культуры, Государственного исторического музея и местных научных организаций.
  • Исследования на Алтае Сергей Киселев впервые начал в 1930 году. Два года он изучал земляные курганы, а затем, в 1932 году, проводил разведки, в ходе которых особое внимание обращал на археологические памятники у села Каракол в долине реки Урсул.
Конструкция Пазырыкского кургана.
Конструкция Пазырыкского кургана.
улаган-адм.рф
  • Наиболее масштабные исследования под руководством Сергея Киселева и Лидией Евтюховой проходили, пока строился Чуйский тракт в 1934–1937 годах.
  • 15 мая 1946 года Сергей Киселев блестяще защитил докторскую диссертацию «Древняя история Южной Сибири», а в следующем году его удостоили Ломоносовской премии.
Персидский ковер из пятого Пазырыкского кургана.
Персидский ковер из пятого Пазырыкского кургана.
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  • В 1930-е годы Сергей Киселев исследовал курганы скифской эпохи на могильниках у сел Курота, Туэкта, Каракол и Курай. Все они находятся в горном Алтае.
  • Сергей Киселев предложил отнести курганы к трем группам, которые затем соотнес с отдельными слоями кочевого социума: малые – для рядовых кочевников, средние – для погребения племенной аристократии и огромные «курумы» – курганы вождей.
  • Ученый, как и другие исследователи, обратил внимание на то, что у скотоводов было право личной собственности на основное средство производства – лошадь, а также на ее значимость в разных сферах культуры кочевого общества.
  • Киселев выявил наибольшее сходство образов пазырыкского искусства с искусством Ассирии и Ахеменидского Ирана.
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