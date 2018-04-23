Шесть рабочих и четыре выходных: как отдыхаем в мае 2018

23 апреля началась шестидневная рабочая неделя. После нее россиян ожидают "длинные" праздничные выходные. Рассказываем, как работаем и отдыхаем в конце апреля и начале мая.
Как отдыхаем в мае 2018
Майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая. Традиционно выходным днем будет 9 мая — День Победы.
Официальные выходные в мае
- 28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;
- 29 апреля (воскресенье) — выходной;
- 30 апреля (понедельник) — выходной (за него работали в субботу);
- 1 мая (вторник) — выходной (День весны и труда);
- 2 мая (среда) — выходной (отдыхаем за 7 января);
- 3 мая (четверг) — рабочий день;
- 4 мая (пятница) — рабочий день;
- 5 мая (суббота) — выходной;
- 6 мая (воскресенье) — выходной;
- 7 мая (понедельник) — рабочий день;
- 8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;
- 9 мая (среда) — выходной (День Победы).
Какие праздники отмечаются в мае
1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Последующие за этим события закончились кровопролитием.
9 мая — День Победы. Это дата окончания Великой отечественной войны, день, когда в Советском Союзе узнали о капитуляции Германии.
Как отдыхаем в июне 2018
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с 10 по 12 июня (с воскресенья по вторник), включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
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