Шесть рабочих и четыре выходных: как отдыхаем в мае 2018

Как отдыхаем в мае 2018

Майские выходные начнутся 29 апреля и продлятся по 2 мая. Традиционно выходным днем будет 9 мая — День Победы.

Официальные выходные в мае

28 апреля (суббота) — сокращенный рабочий день;

29 апреля (воскресенье) — выходной;

30 апреля (понедельник) — выходной (за него работали в субботу);

1 мая (вторник) — выходной (День весны и труда);

2 мая (среда) — выходной (отдыхаем за 7 января);

3 мая (четверг) — рабочий день;

4 мая (пятница) — рабочий день;

5 мая (суббота) — выходной;

6 мая (воскресенье) — выходной;

7 мая (понедельник) — рабочий день;

8 мая (вторник) — сокращенный рабочий день;

9 мая (среда) — выходной (День Победы).

Какие праздники отмечаются в мае

1 мая — всемирный День труда. Изначально он назывался День международной солидарности трудящихся. Дата выбрана в память о демонстрации и забастовке американских рабочих, которые 1 мая 1886 года потребовали ввести 8-часовой рабочий день. Последующие за этим события закончились кровопролитием.

9 мая — День Победы. Это дата окончания Великой отечественной войны, день, когда в Советском Союзе узнали о капитуляции Германии.

Как отдыхаем в июне 2018

В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с 10 по 12 июня (с воскресенья по вторник), включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.