Сибирячка продает Библию по цене квартиры

Жительница Новосибирска выставила на Avito объявление о продаже раритетной Библии. Она оценила книгу в 4 миллиона рублей.
"Продам Библию 1840 года, состояние очень хорошее", — написала жительница Новосибирска Татьяна.
Фото раритета в объявлении отсутствует, поэтому судить о том, насколько цена соответствует лоту, сложно. Но поиск по сайту показывает, что продавец, судя по всему, срочно избавляется от лишней собственности — одновременно она разместила также и сообщение о продаже дачи, которую оценивает в 300 тысяч рублей, отмечает FlashSiberia.
На сайте объявления о продаже раритетов не являются редкостью. В том же Новосибирске предлагают приобрести старообрядческий псалтырь 1888 года за гораздо более скромные 11 тысяч рублей, пишет ura.ru.
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