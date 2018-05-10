Сибирячка продает Библию по цене квартиры

"Продам Библию 1840 года, состояние очень хорошее", — написала жительница Новосибирска Татьяна.

Фото раритета в объявлении отсутствует, поэтому судить о том, насколько цена соответствует лоту, сложно. Но поиск по сайту показывает, что продавец, судя по всему, срочно избавляется от лишней собственности — одновременно она разместила также и сообщение о продаже дачи, которую оценивает в 300 тысяч рублей, отмечает FlashSiberia.

На сайте объявления о продаже раритетов не являются редкостью. В том же Новосибирске предлагают приобрести старообрядческий псалтырь 1888 года за гораздо более скромные 11 тысяч рублей, пишет ura.ru.