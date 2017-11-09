Сибирские и британские ученые: древние алтайцы не ели рыбу

Ученые Центра по изучению климата, окружающей среды и хронологии Королевского университета Белфаста и Алтайского госуниверситета выяснили, что в рационе древних алтайцев не было рыбы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Сибирского отделения РАН "Наука в Сибири".
Ученые изучали "пресноводный резервуарный эффект". Он проявляется в том, что археологические образцы при радиоуглеродном анализе кажутся древнее, чем на самом деле. Это происходит за счет привнесения более "старого" радиоактивного изотопа углерода С-14 из пресноводных источников.
В результате подводного фотосинтеза растения и водоросли насыщаются этим углеродом. Затем он передается вверх по пищевой цепочке человеку.
Ученые проанализировали около 160 образцов. Они также воспользовались данными из предыдущих исследований.
Исследователи выяснили, что резервуарные эффекты широко распространены в Евразийских степях.
"Люди с Алтая почему-то рыбу не ели. Современная же рыба из сибирских рек, например, из Катуни, дает очень большую резервуарную погрешность", - рассказала Светлана Святко, научный сотрудник британского центра.
Сейчас ученые создают базу данных по пресноводным резервуарным эффектам для Евразийской степи. Это поможет точнее определять возраст археологических находок.
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