Силуанов прокомментировал сообщения о повышении НДФЛ

"В наших расчетах мы не планируем повышение НДФЛ", — отметил он.

"Сейчас правительство сформируется и подготовит новые предложения. Будем с этими предложениями выступать в Госдуме и обсуждать", — цитирует Силуанова ТАСС.

Кандидат на пост первого вице-премьера пояснил, что есть определенные ограничение по срокам принятия решений, поскольку депутаты будут работать до середины или второй половины июля, после чего уйдут на каникулы. Именно поэтому все решения нужно провести в весеннюю сессию, подчеркнул Антон Силуанов.