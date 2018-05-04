В Минэкономразвитии поддержали новый налог для россиян

Идея ввести в России налог на доход самозанятых граждан уже обсуждалась на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова по инициативе главы Минэкономразвития (МЭР) Максима Орешкина.

"До настоящего времени велась доработка. Минфин как ответственный за налоговую политику законодательно оформил предложения", — цитирует RT заявление Минэкономразвития.

Документ, который в 2019 году уже может стать законом, ведомство опубликует на портале правовой информации в мае. Самозанятые граждане — это предприниматели, которые предоставляют услуги без привлечения наемных работников, рассказал замминистра финансов Илья Трунин.

"Мы предлагаем, чтобы ставка налога составляла 3%, если оказание услуг идет физическим лицам, и 6%, если юридическим", — приводит ТАСС его слова.

Глава МЭР Орешкин выступил с инициативой ввести налог для самозанятых граждан еще в феврале на Российском инвестиционном форуме, пишет ura.ru.

Ранее сообщалось, что часть неналоговых платежей будет внесена в Налоговый кодекс несмотря на сопротивление значительной части бизнес-сообщества. Так, уплату утилизационного и экологического сборов теперь будет контролировать Федеральная налоговая служба.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил издать для неналоговых платежей отдельный закон, сообщала "Национальная служба новостей". Он отмечал, что их не контролирует ни Счетная палата, ни министерства.