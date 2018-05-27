Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

В понедельник, 28 мая, в Алтайском крае резко ухудшится погода. Ожидаются сильные дожди, град, порывы ветра, сообщили в Алтайском ЦГМС.
Днем 28 мая в крае ожидается +13...+18. В южных и юго-восточных районах +20...+25 с похолоданием в течение дня. В большинстве районов дождь, гроза, град, в западных районах — сильный дождь. Ветер северный, 8-13 м/с с усилением до 13-18 м/с, при грозе местами порывы до 18-23 м/с.
В Барнауле будет +16 ... +18 с похолодание в течение дня. Во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Ветер северный 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.