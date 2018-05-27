Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Алтайском крае

Днем 28 мая в крае ожидается +13...+18. В южных и юго-восточных районах +20...+25 с похолоданием в течение дня. В большинстве районов дождь, гроза, град, в западных районах — сильный дождь. Ветер северный, 8-13 м/с с усилением до 13-18 м/с, при грозе местами порывы до 18-23 м/с.

В Барнауле будет +16 ... +18 с похолодание в течение дня. Во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Ветер северный 8-13 м/с, при грозе порывы до 18 м/с.