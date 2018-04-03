Синоптики прогнозируют мокрый снег и метель в Алтайском крае

Как сообщает Алтайский ЦГМС, днем в крае будет -2..._3. Днём на большей части территории снег, мокрый снег, местами гололёдные явления, метель. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с с усилением до 11-16 м/с.

В Барнауле днем около 0. Временами снег, мокрый снег, слабая метель, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом днём на западный, 5-10 м/с, днём порывы до 15 м/с.