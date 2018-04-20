Снег на Алтае будет идти до субботы

Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Бийске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/biysk_all.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Весенний снег в Рубцовске. 20 апреля 2018 года. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
По данным синоптиков, серия циклонов, проходящих над территорией Урала и Западной Сибири, вызвала переменчивую, ветреную погоду с осадками юге Уральского и юго-западе Сибирского федеральных округах.
Циклонический ветер 19 апреля вызвал сильный ветер и метель в Тюменской области, а в пятницу он получил подпитку от циклона с Поволжья и переместился дальше на восток, где накрыл облаками Западную Сибирь.
Эти волновые циклоны, образовавшиеся на атмосферных фронтах, 20 и 21 апреля обусловят сильные осадки в виде мокрого снега и дождя на юге Алтайского края, Республики Алтай, на востоке Ханты-Мансийского автономного округа, в Челябинской, Курганской, Омской областях, а также в Туве.
Интересно, что в Алтайском крае снегопады прошли лишь по южной части.
Когда придет тепло
Порывы ветра в пятницу и субботу местами в Западной Сибири будут достигать 15-20 м/с.
Впрочем, по мере движения атмосферных фронтов на восток, в сторону плюса будет меняться температурный фон в регионе. Например, 21 и 22 апреля в обширном теплом секторе циклона окажется территория западной части СФО. Температура воздуха здесь будет на 4-8 градусов выше нормы. Ночью на юге Сибири в выходные дни ожидается, в среднем, до +8, а днем +13…+18 градусов.
При этом в выходные в Алтайском крае потеплеет до +23.
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