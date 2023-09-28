«Скажите честно — был гол?». Какой была Первая Алтайская Красная олимпиада в Барнауле

- 28 июля 1920 года Семипалатинскому территориальному округу поступило предложение провести междугородние состязания по футболу, велосипеду, плаванию, легкой и тяжелой атлетике. Целью было показать «пролетарским спортом народных масс» противовес VII Олимпийским играм, прошедшим в бельгийском Антверпене. В качестве соперников пригласили спортсменов из Барнаула.
- Состязания состоялись, но были перенесены в Барнаул. Датой старта выбрали 26 сентября 1920 года.
Программа первых международных Алтайских спортивных состязаний.
altlib.ru
- Демидовская площадь на момент открытия Первой Алтайской олимпиады уже носила имя «Первомая». Именно она стала местом состязаний по легкой и тяжелой атлетике, гимнастике на аппаратах и сокольской гимнастике. «Гвоздем» программы, конечно, был футбол.
- Официальные протоколы Первой Алтайской Красной олимпиады до сих пор не найдены. Также неизвестно, использовали ли на олимпиаде символику пяти колец. Зато известно, что вместо запланированных четырех дней соревнования длились пять.
- Сегодня это выглядело бы необычно, но в Первой Красной Алтайской олимпиаде тяжелая атлетика представляла из себя французскую борьбу и поднятие тяжестей. В этом виде спорта участники соревновались три дня из пяти.
- 29 сентября состоялся финальный матч по футболу между командами Барнаула и Семипалатинска.
Участники соревнований по французской (классической) борьбе.
altlib.ru
- «В ту пору сеток у ворот не было. И вот к чему это привело. Барнаульцы выигрывали 4:1. В одном из эпизодов форвард нанес удар, и мяч рядом со штангой зашел в ворота. Судья не заметил взятия ворот. Вся пятерка семипалатинской атаки рванула к вратарю барнаульской команды Ивану Пастушкову и умоляюще его спросила: «Товарищ вратарь, скажите честно – был гол?!» Тот утвердительно ответил: «Да! Был!», – вспоминал участник игры Александр Павлов.
- Результаты на олимпиаде в Барнауле сильно отличались от внутрироссийских и мировых рекордов. Например, в прыжках в высоту разница с внутрироссийским рекордом – 40 см, а с рекордом США – 61,5 см. Победитель Первой Алтайской Красной олимпиады в беге на 5 тыс. метров более чем на 4 минуты отставал от рекордных показателей Европы и Америки.