«Скажите честно — был гол?». Какой была Первая Алтайская Красная олимпиада в Барнауле

В сентябре 1920 года прошла Первая Алтайская Красная олимпиада. Altapress.ru рассказывает, как спортсмены из Семипалатинска приезжали в Барнаул, использовали ли здесь олимпийскую символику и отставал ли советский атлет с Алтая от мировых рекордов.