Более 100 тысяч алтайских пенсионеров получили прибавку к пенсии после перерасчета

Около 80% алтайских пенсионеров, обратившихся в клиентские службы за перерасчетом пенсии, получили прибавку. Перерасчет связан с возможностью замены страхового стажа на не страховые периоды — время отпуска по уходу за ребенком. Сколько они получают и кому было отказывают в перерасчете?
За перерасчетом в клиентские службы Пенсионного фонда по Алтайскому краю сегодня обращается около 500 пенсионеров в день, которые в свое время уходили в отпуск по уходу за ребенком.
Это немало, но ажиотаж уже схлынул: в июле люди занимали очереди в пять утра, в офисы ПФР ежедневно приходили по 2 тыс. человек. Люди опасались, что денег всем не хватит, что сроки перерасчета скоро закончатся.
Денег хватило, сроки никто не ограничивает. Расходы ПФР на выплату прибавки после перерасчета увеличились на 23 млн рублей в месяц. По словам Бориса Трофимова, по сравнению с объемом выплаты пенсий в крае (более 10 млрд рублей в месяц) сумма незначительная.
Итак, по последним данным, за перерасчетом в ПФР пришли 135 тыс. жителей Алтайского края, 128 тыс. заявлений было рассмотрено. Из них получили перерасчет 106 тысяч.
А отказали тем, у кого пенсия могла бы уменьшиться. При этом, по оценкам отделения ПФР, за перерасчетом могут обратиться около 390 тыс человек.
Борис Трофимов, управляющий отделением ПФР по Алтайскому краю, говорит, что прибавка составила от 2 до 1909 рублей, в среднем — 216 рублей. Максимальную прибавку получает родитель с маленькой пенсией и четырьмя (и более) детьми.
Справка
Перерасчет пенсии делают в связи с возможностью замены страхового стажа на нестраховые периоды. К ним относится уход одного из родителей за каждым ребёнком до полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.
По уходу за первым ребенком начисляются 1,8 баллов за год ухода, за вторым – 3,6 балла, за третьим и четвертым – 5,4 баллов. Баллы начисляются не более чем за четырех детей.
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