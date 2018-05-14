Скончался актер из кинофильмов "Будьте моим мужем" и "Блондинка за углом"

Баадур Цуладзе родился в Батуми. В 1961 году артист окончил режиссерский факультет ВГИКа, а после стал режиссером и актером киностудии "Грузия-фильм".

Сыграл в таких известных советских фильмах, как "Приключения Буратино" (роль хозяина харчевни "Трех пескарей"), "Пеппи Длинныйчулок" (господин полицейский), "Будьте моим мужем" (милиционер) и "Блондинка за углом" (Рашид Рашидович).? Всего же Цуладзе исполнил более 90 ролей, а также выступил режиссером десяти кинолент.

Преподавал актерское мастерство в Институте театра и кино имени Шоты Руставели. Также работал в области телевидения — вел кулинарную телепередачу на Грузинском ТВ.