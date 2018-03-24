Скотланд Ярд допросил юного мужа задушенного в Лондоне 68-летнего Николая Глушкова

Тайный муж убитого в Лондоне российского бизнесмена Николая Глушкова, соратника эмигранта Бориса Березовского, был допрошен в ночь на 21 марта детективами Скотланд Ярда. Об этом сообщил сайт газеты ежедневной британской газеты Daily Mail.
Британские следователи подозревают, что Николай Глушков был задушен, возможно, поводком его собаки Ридж.
В то же время на днях им стало известно, что 68-летний Глушков состоял в отношениях с Денисом Трушиным, предпринимателем по продаже предметов роскоши. Трушин был младше своего партнера на 41 год.
Пара познакомилась, когда 27-летний Трушин изучал моду в Вестминстерском университете с дочерью Глушкова 34-летней Натальей.
Денис Трушин, свободно владеющий английским и русским языками, работает в качестве консультанта по маркетингу и бренду. Вместе с Натальей основал в Азербайджане бизнес по торговле предметами роскоши.
Однако является ли Трушин подозреваемым в убийстве или нет, издание не сообщает. Известно лишь, что расследование убийства Глушкова продолжается.
Вечером 20 марта полиция обратилась за помощью к людям — за любыми кадрами или изображениями, которые автомобилисты или велосипедисты, возможно, захватили в районе, где жил Глушков, в воскресенье 11 марта или в понедельник 12 марта. Таким образом они рассчитывают выявить круг лиц, которые могли бы посетить дом Глушкова в Нью-Малдене (юго-западный Лондон), за 48 часов до того, как его тело было найдено.
Напомним, тело Глушкова вечером 12 марта в 22:46 обнаружила его дочь Наталья. Изначально была высказана версия, что он мог быть убит по приказу Кремля. Он был последним выжившим из ближайшего окружения миллиардера Бориса Березовского, когда-то самого яростного соперника Владимира Путина.
Справка
В 1996 году он стал заместителем генерального директора "Аэрофлота". Николая Глушкова дважды судили в России: один раз очно, а второй — заочно. В первый раз он предстал перед судом еще в начале 2000-х за хищение в 1996-1997 годах у "Аэрофлота" около 215 млн рублей (примерно 40 млн долларов по курсу тех лет). Первый приговор был отменен.
В июне 2006 года Савеловский суд Москвы приговорил Глушкова к двум годам лишения свободы условно, после чего он покинул Россию. 3 марта 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за хищение у авиакомпании 122,6 млн долларов в 1996-1999 годах.
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