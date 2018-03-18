Соратника Березовского задушили поводком для собак

"Следователи полагают, что Николай Глушков был задушен собачьим поводком", — сказано в новости.

Контртеррористическое подразделение заявило, что в результате проведения патологоанатомической экспертизы установлено, что Глушков скончался из-за "сдавливания шеи". В Скотланд-Ярде отметили, что связь между убийством соратника Березовского и отравлением бывшего российского полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери не прослеживается.

Следственный комитет России по факту убийства Глушкова в Лондоне возбудил уголовное дело.

Тело 68-летнего Николая Глушкова вечером 12 марта в 22:46 обнаружила его дочь Наталья. Господин Глушков жил в таунхаусе на юго-западной окраине Большого Лондона. Ни охраны, ни прислуги у него не было.

Представители полиции пока осторожно назвали смерть господина Глушкова "необъяснимой".

С 1989 по 1991 год Николай Глушков занимал пост заместителя гендиректора компании "ЛогоВАЗ" Бориса Березовкого. До 1995 — возглавлял финансовый департамент "АвтоВАЗа", а в 1996 году стал заместителем генерального директора "Аэрофлота".

Николая Глушкова дважды судили в России: один раз очно, а второй — заочно. В первый раз он предстал перед судом еще в начале 2000-х за хищение в 1996-1997 годах у "Аэрофлота" около 215 млн рублей (примерно 40 млн долларов по курсу тех лет). Первый приговор был отменен. В июне 2006 года Савеловский суд Москвы приговорил Глушкова к двум годам лишения свободы условно, после чего он покинул Россию. 3 марта 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Николая Глушкова к восьми годам лишения свободы со штрафом в 1 млн рублей за хищение у авиакомпании 122,6 млн долларов в 1996-1999 годах.