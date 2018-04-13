Следком проверяет ЧП с травмированием рабочего на алтайском заводе

Напомним, ЧП случилось в конце смены. Мужчина должен был убрать связку уголков весом 1,5 тонны в предназначенное для них место. Ему посоветовали использовать транспортное средство для внутризаводских и цеховых перевозок. С помощью этого погрузчика уголки переместили на стол для сборки борон. Когда мужчина повернулся к нему спиной, вся связка свалилась на него, придавив ноги до колена.

Рабочего госпитализировали в Павловскую ЦРБ с переломами голеней обеих ног и сделали операцию. Затем его перевели в клинику Барнаула.

Руководитель завода Татьяна Филидова сообщала altapress.ru, что мужчина пройдет реабилитацию за счет средств завода. Его семье также оказывают всю необходимую помощь.

Сейчас следователи выясняют, кто нес ответственность за безопасность на производстве и по чьей вине произошло ЧП. Если в ситуации найдут нарушения требований охраны труда, виновному может грозить уголовное дело. Наказание за подобное преступление варьируется от штрафа до лишения свободы на год.