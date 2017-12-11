Следователи рассказали подробности гибели рыбаков в палатке под Барнаулом

Вечером 10 декабря в районе поселка Березовка под Барнаулом нашли тела двух рыбаков, а также девушку, которая находилась в тяжелом состоянии. По предварительной информации отравились окисью углерода, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Следователи рассказали подробности произошедшего.
Тела рыбаков обнаружили в районе садоводства "Луговое" и села Березовка Павловского района. Одному мужчине было 36 лет, а другому — 33 года. В той же палатке нашли 26-летнюю девушку с признаками отравления окисью углерода. Ее госпитализировали.
По предварительной информации, 9 декабря мужчины и женщина приехали в Павловский район из Барнаула на зимнюю рыбалку. Они поставили палатку на лед. Чтобы согреться, рыбаки зажгли газовую горелку.
По предварительным данным, мужчины погибли из-за отравления окисью углерода при использовании газового оборудования.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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