Следователи рассказали подробности гибели рыбаков в палатке под Барнаулом

Тела рыбаков обнаружили в районе садоводства "Луговое" и села Березовка Павловского района. Одному мужчине было 36 лет, а другому — 33 года. В той же палатке нашли 26-летнюю девушку с признаками отравления окисью углерода. Ее госпитализировали.

По предварительной информации, 9 декабря мужчины и женщина приехали в Павловский район из Барнаула на зимнюю рыбалку. Они поставили палатку на лед. Чтобы согреться, рыбаки зажгли газовую горелку.

По предварительным данным, мужчины погибли из-за отравления окисью углерода при использовании газового оборудования.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.