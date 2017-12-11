В палатке под Барнаулом обнаружили тела двух рыбаков и девушку

В краевом ГУ МВД altapress.ru подтвердили факт случившегося. По предварительной информации, три человека поехали на рыбалку. Позднее очевидцы обнаружили в палатке тела двух рыбаков и девушку, которая находилась в тяжелом состоянии.

Рыбаки отравились угарным газом. Пострадавшую девушку доставили в больницу.

Подробности произошедшего уточняются.