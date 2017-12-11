В палатке под Барнаулом обнаружили тела двух рыбаков и девушку

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Происшествия

Вечером 10 декабря в районе поселка Березовка под Барнаулом нашли тела двух рыбаков и девушку, которая находилась в тяжелом состоянии. По предварительной информации, мужчины погибли от отравления угарным газом.

Палатка, ночь, туризм.
Палатка, ночь, туризм. Фото: Открытые источники в Интернете.
Следователи рассказали подробности гибели рыбаков в палатке под Барнаулом

В краевом ГУ МВД altapress.ru подтвердили факт случившегося. По предварительной информации, три человека поехали на рыбалку. Позднее очевидцы обнаружили в палатке тела двух рыбаков и девушку, которая находилась в тяжелом состоянии.

Рыбаки отравились угарным газом. Пострадавшую девушку доставили в больницу.

Подробности произошедшего уточняются.

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