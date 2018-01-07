15 смешных вывесок и объявлений

Объявления и вывески пишут, чтобы информировать людей. Но порой эти объявления получаются настолько забавными, что нельзя не улыбнуться и не запомнить.

Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Забавные объявления. Фото: novate.ru. Источник.