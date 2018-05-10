СМИ: Аркадию Дворковичу предложили новое место работы

И. о. вице-премьера Аркадий Дворкович может возглавить фонд "Сколково". Об этом изданию рассказали сотрудник аппарата правительства и и другие осведомленные источники. Информацию подтвердил также человек, которому рассказал об этом сам Дворкович, пишут "Ведомости".
Предложение поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.
Фонд "Сколково" создавался при президенте Медведеве. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности. Как президент фонда, отвечает за отношения с госорганами и определяет направления развития "Сколково".
Также он является сопредседателем совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.
По информации источников, смена руководителя "Сколково" потребовалась из-за американских санкций в отношении Вексельберга. Согласно ограничениям, гражданам и компаниям из США теперь нельзя вести с ним бизнес. Дворкович же не включен в санкционный список.
Аркадий Дворкович — один из авторов идеи фонда, входит в состав его попечительского совета с 2010 года. Последние четыре года плотно занимался "Сколково". С 2012 года в должности вице-премьера он курировал сельское хозяйство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт и электроэнергетику.
Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым, пишет ura.ru.
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