СМИ: Аркадию Дворковичу предложили новое место работы

Предложение поступило от председателя правительства Дмитрия Медведева. Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым.

Фонд "Сколково" создавался при президенте Медведеве. Бессменным руководителем фонда с момента создания был владелец "Реновы" Виктор Вексельберг. Сейчас он совмещает две должности. Как президент фонда, отвечает за отношения с госорганами и определяет направления развития "Сколково".

Также он является сопредседателем совета фонда. Конкретная должность, которую может занять Дворкович, пока не обсуждалась, говорит его знакомый.

По информации источников, смена руководителя "Сколково" потребовалась из-за американских санкций в отношении Вексельберга. Согласно ограничениям, гражданам и компаниям из США теперь нельзя вести с ним бизнес. Дворкович же не включен в санкционный список.

Аркадий Дворкович — один из авторов идеи фонда, входит в состав его попечительского совета с 2010 года. Последние четыре года плотно занимался "Сколково". С 2012 года в должности вице-премьера он курировал сельское хозяйство, промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт и электроэнергетику.

Имени Дворковича не оказалось в списке кандидатов в вице-премьеры, публично предложенном Медведевым, пишет ura.ru.