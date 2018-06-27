СМИ: отставной глава МЧС станет сенатором

Бывший глава МЧС Владимир Пучков, отправленный в отставку после президентских выборов, может войти в Совет Федерации, пишет РБК.
Несколько источников агентства рассказали, что окончательное решение еще не принято, но предполагается, что Пучков станет сенатором от Приморского края. Это стало возможно после отмены так называемого ценза оседлости, требовавшего от сенаторов проработать в представляемом регионе не менее пяти лет.
Переход экс-министра ЧС в верхнюю палату парламента один из источников издания объяснил практикой "не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей", пишет znak.com.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.