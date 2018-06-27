СМИ: отставной глава МЧС станет сенатором

Несколько источников агентства рассказали, что окончательное решение еще не принято, но предполагается, что Пучков станет сенатором от Приморского края. Это стало возможно после отмены так называемого ценза оседлости, требовавшего от сенаторов проработать в представляемом регионе не менее пяти лет.

Переход экс-министра ЧС в верхнюю палату парламента один из источников издания объяснил практикой "не оставлять без работы отставленных высокопоставленных чиновников и государственных деятелей", пишет znak.com.