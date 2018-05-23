МЧС опубликовало данные о доходе генерала в 2,5 миллиарда рублей

Из первого документа следовало, что доход Александра Иваницкого в 2017 году был в 782 раза больше, чем годом ранее (3,3 млн руб. в 2016 году).

Глава управления живет в квартире жены, из имущества указан мотоцикл Honda NSA 700.

После Александра Иваницкого самый большой доход в 2017 году получил Сергей Шахов, начальник ГУ МЧС по Республике Крым. Он заработал больше 34 млн рублей. Позже эти данные также скорректировали. А экс-министр Владимир Пучков в прошлом году заработал 12 млн рублей.

Среднегодовой доход руководящего сотрудника МЧС находится на уровне около 3 миллионов рублей, а рядового спасателя — 300-360 тысяч рублей (25—30 тысяч в месяц), сообщает источник.