МЧС опубликовало данные о доходе генерала в 2,5 миллиарда рублей

Самым богатым сотрудником МЧС стал глава управления по Ставропольскому краю Александр Иваницкий. Он за год заработал 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии в министерстве эти цифры объяснили технической ошибкой, сообщает РБК. По уточненным данным, доход чиновника составил 2,6 миллиона рублей.
Из первого документа следовало, что доход Александра Иваницкого в 2017 году был в 782 раза больше, чем годом ранее (3,3 млн руб. в 2016 году).
Глава управления живет в квартире жены, из имущества указан мотоцикл Honda NSA 700.
После Александра Иваницкого самый большой доход в 2017 году получил Сергей Шахов, начальник ГУ МЧС по Республике Крым. Он заработал больше 34 млн рублей. Позже эти данные также скорректировали. А экс-министр Владимир Пучков в прошлом году заработал 12 млн рублей.
Среднегодовой доход руководящего сотрудника МЧС находится на уровне около 3 миллионов рублей, а рядового спасателя — 300-360 тысяч рублей (25—30 тысяч в месяц), сообщает источник.
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