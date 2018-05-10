СМИ узнали, когда Путин откроет Крымский мост

Официальное открытие Крымского моста пройдет 15 или, в крайнем случае, днем позже, сообщили информированные источники "Газете.Ru".
На торжественной церемонии будет присутствовать Владимир Путин — дата открытия выбрана исходя из его рабочего графика.
"Путин на открытие моста точно поедет, скорее всего, это будет следующий вторник (15 мая). В крайнем случае, все сдвинется на день", — заявил изданию источник, близкий к Кремлю.
14 мая президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи. 18 мая глава государства там же проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Учитывая, что вскоре после переговоров с Меркель Путину предстоит участие в Петербургском экономическом форуме, у президента остается не так много времени для участия в церемонии открытия моста, которая обязательно пройдет в мае. В этой в связи 15-16 мая, учитывая небольшое расстояние между Сочи и Крымом, действительно представляются оптимальными датами для участия в церемонии президента РФ.
Информацию о запланированном на 15 или 16 мая открытии моста изданию подтвердил и один из членов мотосообщества Крыма, который вместе с другими байкерами из мотоклуба "Ночные волки" собирается одним из первых проехать по мосту.
Ранее на своей странице в Facebook экс-министр транспорта Крыма, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма написал, что движение по Крымскому мосту для автомобилей и автобусов планировалось открыть 9 мая.
Крымский мост
Строительство объекта было начато в 2015 году. Он включает автодорогу и железнодорожное полотно, которые соединяют Крым с остальной частью России. Запуск движения по автодороге планировалось осуществить в конце 2018 года, но в марте сроки были сдвинуты на май. Железная дорога будет открыта в следующем году.
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