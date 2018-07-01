СМИ в Москве вооруженный мужчина захватил заложников в магазине

1 июля в московском районе Коптево вооруженный ножом мужчина напал на продавца магазина "Дикси" и потребовал 300 тысяч рублей, сообщает "5 канал".
Инцидент произошел на Большой Академической улице. Предположительно, нападавший был пьян.
С нападавшим ведут переговоры представители силовых ведомств. Как сообщает телеканал, возможно, женщина-продавец ранена. В помещении магазина могут находится и другие люди.
На место уже прибыли экстренные службы. В пути бригада специалистов психиатрической помощи.
"Сотрудники полиции выехали на Большую Академическую улицу для проверки появившейся информации о возможном захвате заложников в магазине", — заявил источник в полиции, пишет RT.
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