СМИ в Москве вооруженный мужчина захватил заложников в магазине

Инцидент произошел на Большой Академической улице. Предположительно, нападавший был пьян.

С нападавшим ведут переговоры представители силовых ведомств. Как сообщает телеканал, возможно, женщина-продавец ранена. В помещении магазина могут находится и другие люди.

На место уже прибыли экстренные службы. В пути бригада специалистов психиатрической помощи.

"Сотрудники полиции выехали на Большую Академическую улицу для проверки появившейся информации о возможном захвате заложников в магазине", — заявил источник в полиции, пишет RT.