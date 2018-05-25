В Москве полиция провела штурм, чтобы захватить человека, взявшего в заложники троих

24 мая в Москве был задержан мужчина, взявший в заложники трех человек. Следственный комитете возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и захвате заложников, пишет РИА "Новости".
Полиции пришлось штурмовать квартиру на улице Молостовых на востоке столице. 57-летний художник захватил в заложники семью соседей, с которыми он жил в одной квартире. Один из заложников погиб. Сам злоумышленник был ранен во время штурма, его госпитализировали.
Двое других заложников — женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пострадали.
Конфликт произошел на бытовой почве.
Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.