В Москве полиция провела штурм, чтобы захватить человека, взявшего в заложники троих

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Происшествия

24 мая в Москве был задержан мужчина, взявший в заложники трех человек. Следственный комитете возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и захвате заложников, пишет РИА "Новости".

Полиция.
Полиция. Фото: altapress.ru.

Полиции пришлось штурмовать квартиру на улице Молостовых на востоке столице. 57-летний художник захватил в заложники семью соседей, с которыми он жил в одной квартире. Один из заложников погиб. Сам злоумышленник был ранен во время штурма, его госпитализировали.

Двое других заложников — женщина и ее несовершеннолетняя дочь не пострадали.

Конфликт произошел на бытовой почве.

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