Смотри на пену: в Роскачестве рассказали, как отличить настоящее пиво

В Роскачестве рассказали, как отличить настоящее пиво от подделки и собрались проверить 40 видов пива к Чемпионату мира по футболу.
Эксперты "Роскачества" накануне чемпионата мира по футболу составили перечень признаков, определяющих качественное пиво, и разработали рекомендации для потребителей по выбору этого напитка.
- Если пена опадает быстрее, чем через 3 минуты — пиво не самого высокого качества. Но этим способом нельзя проверить эль, сидр, крафтовое пиво и пивные напитки. Для них угасающая пена может быть "авторской" характеристикой
- напиток должен содержать не меньше 80% солода и хмеля
- не больше 20% кукурузной патоки или крахмала
- не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей
- не больше 20% ячменя, пшеницы, рисовой и кукурузной крупы
Если в напитке используется другое сырье, кроме перечисленного, он должен называться не пивом, а пивным напитком.
Эксперты "Роскачества" собираются в лабораторных условиях оценить более 40 сортов импортного и отечественного пива перед чемпионатом мира по футболу, который начнется в России 14 июня.
Специалисты обратят внимание на цвет, насыщенность вкуса и аромат напитка, общую долю спирта, кислотность, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и ее стойкость. Пиво проверят по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов.
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