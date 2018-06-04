Смотри на пену: в Роскачестве рассказали, как отличить настоящее пиво

Эксперты "Роскачества" накануне чемпионата мира по футболу составили перечень признаков, определяющих качественное пиво, и разработали рекомендации для потребителей по выбору этого напитка.

Если пена опадает быстрее, чем через 3 минуты — пиво не самого высокого качества. Но этим способом нельзя проверить эль, сидр, крафтовое пиво и пивные напитки. Для них угасающая пена может быть "авторской" характеристикой

напиток должен содержать не меньше 80% солода и хмеля

не больше 20% кукурузной патоки или крахмала

не допускается применение ароматизаторов, подсластителей и красителей

не больше 20% ячменя, пшеницы, рисовой и кукурузной крупы

Если в напитке используется другое сырье, кроме перечисленного, он должен называться не пивом, а пивным напитком.

Эксперты "Роскачества" собираются в лабораторных условиях оценить более 40 сортов импортного и отечественного пива перед чемпионатом мира по футболу, который начнется в России 14 июня.



Специалисты обратят внимание на цвет, насыщенность вкуса и аромат напитка, общую долю спирта, кислотность, массовую долю двуокиси углерода, высоту пены и ее стойкость. Пиво проверят по микробиологическим показателям и по содержанию токсичных элементов.