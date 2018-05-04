В Алтайском крае выпадет снег

Сегодня, 15:35.
Жизнь

В Алтайском крае 4, 5 и 6 мая прогнозируют ухудшение погоды. Возможно образование временного снежного покрова, сообщает ГУ МЧС России региона.

Идет снег.
Идет снег. Фото: СС0.

В Алтайском крае в конце 4 мая, а также 5 мая и ночью 6 мая ожидают усиление ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с, местами 22-27 м/с. Также прогнозируют дождь, местами грозы.

Ночью 6 мая ожидают дождь и мокрый снег. В предгорьях прогнозируют очень сильные осадки. Кроме того, возможно образование временного снежного покрова, гололед и похолодание.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае до конца недели погода будет нестабильной. Сначала температура будет повышаться, а потом понизится.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.

Самые важные новости — в телеграм-канале altapress.ru

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров