В Алтайском крае выпадет снег

В Алтайском крае в конце 4 мая, а также 5 мая и ночью 6 мая ожидают усиление ветра. Порывы будут достигать 15-20 м/с, местами 22-27 м/с. Также прогнозируют дождь, местами грозы.

Ночью 6 мая ожидают дождь и мокрый снег. В предгорьях прогнозируют очень сильные осадки. Кроме того, возможно образование временного снежного покрова, гололед и похолодание.

Altapress.ru писал, что в Алтайском крае до конца недели погода будет нестабильной. Сначала температура будет повышаться, а потом понизится.

Из-за непогоды возможны обрывы линий электропередач, обрушение слабозакрепленных конструкций, увеличение числа ДТП.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Алтайского края держаться подальше от старых деревьев, не ходить рядом со зданиями.

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