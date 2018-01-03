30 снимков про неизвестных русских писателей

Если бы они творили не на заборах, стенах, вывесках и в записках, а писали бы романы, то школьники бы замаялись учить все их ненаписанные произведения. А раз эти неизвестные писатели не хотят оставлять после себя нетленки, то приходится неизвестным фотографам оставлять в вечности снимки с мимолетными проблесками гениальности.

Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Смешные надписи. Фото: опубликовано на obhohocheshsya.com. Источник.