ЦИК нашла на счетах Собчак "забытые" ею деньги

По данным ЦИК, доходы Ксении формируются из зарплаты на радио "Серебряный Дождь", телеканала "Дождь", а также ИД "Глобал медиа групп". Кандидат в президенты также получает прибыль от вкладов и ценных бумаг, занимается предпринимательской деятельность, продажа имущества, выплаты по договорам гражданско-правового характера, гонорары и приз победителя программы "ТНТ-Телесеть".

Собчак владеет земельным участком в 297 кв. метров, жилым домом площадью 353,7 кв. метров в Московской области, двумя квартирами в Москве (268,1 кв. м. и 74.4 кв. м) и 1/3 доли в квартире в Санкт-Петербурге площадью 245,7 кв. метров.

В сведениях, представленных Собчак, также указано "иное недвижимое имущество": 8 помещений — 74,5 кв.м., 53,7 кв.м., 43,6 кв.м., 189,2 кв.м., 83,7 кв.м., 15,6 кв.м. и 15,7 кв.м. в Москве, а также две трети доли в помещении площадью 122,5 кв.м. в Санкт-Петербурге.

Ксения владеет автомобилем Bentley Continental GT speed 2008 года выпуска. На 28 счетах в банках Собчак — 417 млн 131 тысячи 571 рубль в виде вкладов. Кроме того, она имеет инвестиционный пай в размере 1 млн 489 тыс. 31 рубль в "Управляющей компании Альфа-Капитал".

Ее супруг Максим Виторган за шесть лет заработал 10,2 млн рублей. Он имеет в собственности две квартиры в Москве площадью 47 кв.м. и 61,7 кв.м., и автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска. На его семи счетах 3 млн 981 тысяча рублей в виде вкладов.

По данным, которые были представлены ЦИК Сбербанком, еще на двух счетах Собчак находятся 391 тысяча 720 рублей. По информации Федеральной налоговой службы, она владеет 10% в ООО "Бессер".

Неточности выявили и в сведениях о доходах ее супруга. По данным ФНС, у Виторгана есть еще четыре счета в "Райффайзенбанке" на общую сумму в 94,5 тыс. рублей. Кроме того, в предыдущие годы он получи от работы в театрах и кино, помимо указанного, в общей сложности около 88 тыс. рублей. В 2013 году он получил от компании "Медиа Групп "Выход" тысячу рублей, а в 2015-ом — 120 тыс. рублей от "Ягуар Ленд Ровер" и 3,3 тыс. рублей от "Райффайзенбанка".