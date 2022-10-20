Солдат, поэт, журналист. 100 лет назад родился Виталий Шевченко

Военный, писатель, поэт, журналист, учитель — все это о Виталии Степановиче Шевченко. 20 октября исполняется сто лет со дня его рождения. Altapress.ru вспоминает ключевые факты из его биографии и его стихи.

1. Родился в Полтавской области Украины. В 1940 году он окончил среднюю школу и собирался пойти по стопам родителей — стать педагогом. В это же время вышли его первые стихи. Но планы изменила Великая Отечественная война.

2. Война застала Шевченко на Дальнем Востоке во время службы в кавалерийских войсках. В первые же дни его направили в военное училище в Комсомольск-на-Амуре.

«А через семь месяцев присвоили лейтенантское звание и срочно отправили на фронт», — вспоминал Виталий Степанович.

Участвовал в разгроме японской Квантунской армии как командир минометного взвода, воевал в Северной Маньчжурии. Был ранен, но не покинул поля боя, за что получил медаль «За отвагу». Также был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. После войны несостоявшийся учитель отдал службе в армии еще 15 лет.

3. Во время войны Шевченко печатался в армейской периодике. После демобилизации в 1960 году Виталий Степанович поселился на Алтае и посвятил себя журналистике. Работал в отделе писем газеты «Бийский рабочий», собственным корреспондентом газеты «Алтайская правда» в Бийске.

В 1965 году Виталий Степанович заочно окончил Бийский педагогический институт, как и мечтал до войны. В 1969 году выпустил первый сборник стихов «Земное напряжение».

Книги Виталия Шевченко. gmilika22.ru

4. Шевченко уезжал жить в Узбекистан на 9 лет. Там он был редактором республиканского книжного издательства, выпустил книги «Все неповторимо», «Прикосновение». Написал документальную повесть «Когда воскресают солдаты» о героях Советского Союза Викторе Ершове и Немате Хакимове, за что в 1974-м получил премию Союза журналистов Узбекистана.

В 1977 году Шевченко приняли в Союз писателей СССР.

5. После Узбекистана Виталий Шевченко вернулся в Алтайский край. Руководил литературным объединением «Родник» при газете «Молодежь Алтая» — так он осуществил свою мечту быть педагогом.

Его книги продолжали выходить в Бийске и в Барнауле. Всего при жизни Шевченко издал пять сборников прозы и 10 поэтических. Умер 28 февраля 2008 года, похоронен на Михайловском кладбище в Барнауле.

Стихи Виталия Шевченко