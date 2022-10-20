Солдат, поэт, журналист. 100 лет назад родился Виталий Шевченко

1. Родился в Полтавской области Украины. В 1940 году он окончил среднюю школу и собирался пойти по стопам родителей — стать педагогом. В это же время вышли его первые стихи. Но планы изменила Великая Отечественная война.
2. Война застала Шевченко на Дальнем Востоке во время службы в кавалерийских войсках. В первые же дни его направили в военное училище в Комсомольск-на-Амуре.
«А через семь месяцев присвоили лейтенантское звание и срочно отправили на фронт», — вспоминал Виталий Степанович.
Участвовал в разгроме японской Квантунской армии как командир минометного взвода, воевал в Северной Маньчжурии. Был ранен, но не покинул поля боя, за что получил медаль «За отвагу». Также был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени. После войны несостоявшийся учитель отдал службе в армии еще 15 лет.
3. Во время войны Шевченко печатался в армейской периодике. После демобилизации в 1960 году Виталий Степанович поселился на Алтае и посвятил себя журналистике. Работал в отделе писем газеты «Бийский рабочий», собственным корреспондентом газеты «Алтайская правда» в Бийске.
В 1965 году Виталий Степанович заочно окончил Бийский педагогический институт, как и мечтал до войны. В 1969 году выпустил первый сборник стихов «Земное напряжение».
4. Шевченко уезжал жить в Узбекистан на 9 лет. Там он был редактором республиканского книжного издательства, выпустил книги «Все неповторимо», «Прикосновение». Написал документальную повесть «Когда воскресают солдаты» о героях Советского Союза Викторе Ершове и Немате Хакимове, за что в 1974-м получил премию Союза журналистов Узбекистана.
В 1977 году Шевченко приняли в Союз писателей СССР.
5. После Узбекистана Виталий Шевченко вернулся в Алтайский край. Руководил литературным объединением «Родник» при газете «Молодежь Алтая» — так он осуществил свою мечту быть педагогом.
Его книги продолжали выходить в Бийске и в Барнауле. Всего при жизни Шевченко издал пять сборников прозы и 10 поэтических. Умер 28 февраля 2008 года, похоронен на Михайловском кладбище в Барнауле.
Стихи Виталия Шевченко
***
Начиналось прозренье грохотом боя
и тревогой за слабую старую мать.
Помню ночь:
на краю обгорелого поля
я лежу и терплю —
мне нельзя умирать.
«Ничего не успел я —
ты слышишь, Отчизна?
Я ничем не помог вам, родные края.
На ладони
длинна еще линия жизни,
и на небе звезда только всходит моя…»
Повезло! Пронесло!
А с удачей не спорят…
Вновь под пули ходил, как идут на таран.
Я давно бы забыл эту ночь, это поле,
но запомнилась боль
от полученных ран…
С той поры,
где бы жизнь ни мотала по свету,
память сердце саднит, как тупая стрела.
Может быть, потому
и побрел я к поэтам,
что меня растревоженно
боль повела…
***
Погибших все явственней вижу,
Когда к обелиску хожу.
С годами чем дальше, тем ближе
Я к вечному их рубежу.
Наверно, на тех перекатах,
Где друг мой остался и брат,
Доныне не стихли раскаты
Снарядов чужих и гранат.
Наверно, там враг еще прочит
Погибель нам… И потому
Их раны еще кровоточат,
Им света не видно в дыму.
И хочется им до озноба
Подняться, осилить беду…
Друзья, подождите немного,
Я к вам на подмогу иду.
Память со вздохом
Полтавские веси… Бушуют сады,
и очень пока далеко до беды.
Вздохнет еще осень, закружит весна,
и только в июне начнется война…
Я молод, беспечен, не верю в беду.
Как тень, как хмельной за девчонкой иду.
Не верю, что близок кровавый рассвет…
Мне так хорошо — девятнадцати нет!
Вокзальный перрон. Рядом мать и отец,
девчонка, как солнце, и я, как птенец, —
влюбленный, счастливый, всесильный, шальной,
с друзьями толкусь за отцовской спиной.
Легко расстаюсь — без тревоги и слез,
не зная, что это — навеки, всерьез…
В теплушке армейской — мальчишки, разброд…
Судьба
в сорок первый
увозит нас год…