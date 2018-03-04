Составлен фоторобот одной из мошенниц, обманувших пенсионеров в Алтайском крае

В селе Хабары Алтайского края полицейские разыскивают двух женщин. Предварительно установлено, что подозреваемые обошли несколько домов и под различными предлогами пытались попасть в жилье к людям преклонного возраста.
Одна из пожилых пар 1932 и 1933 годов рождения запустила незнакомок к себе домой. Женщины попросили накормить их. Завязалась беседа. После ухода "гостей", супруги не досчитались 5,5 тысяч рублей. У полицейских есть основания полагать, что эти женщины аналогичным способом могут действовать и в других районах Алтайского края.
Составлен фоторобот одной из подозреваемых.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Сотрудники полиции напоминают, что не стоит запускать в свой дом незнакомых людей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.