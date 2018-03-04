Составлен фоторобот одной из мошенниц, обманувших пенсионеров в Алтайском крае

Одна из пожилых пар 1932 и 1933 годов рождения запустила незнакомок к себе домой. Женщины попросили накормить их. Завязалась беседа. После ухода "гостей", супруги не досчитались 5,5 тысяч рублей. У полицейских есть основания полагать, что эти женщины аналогичным способом могут действовать и в других районах Алтайского края.

Составлен фоторобот одной из подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Сотрудники полиции напоминают, что не стоит запускать в свой дом незнакомых людей.