Сотовый оператор, работающий на Алтае, прекратил подключать абонентов

Где работал?

О том, что SIM-карты больше не будут продаваться, VK Mobile сообщил на своей странице "Вконтакте" 30 марта. Однако коммерческий директор "МегаФона" Влад Вольфсон рассказал СМИ о закрытии проекта еще в середине месяца.

Проект VK Mobile запустили год назад — в конце апреля 2017 года. Тогда первые абоненты начали получать SIM-карты на тестирование. Продажи начались 15 июля более чем в сотне городов России.

В Алтайский край оператор пришел осенью 2017 года. Доставку SIM-карты можно было заказать через мобильное приложение или в группе во "ВКонтакте". Сервис работал в Барнауле, Бийске, Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске и других городах, а также в некоторых райцентрах (например, в Кулунде).

Оператор или тариф?

Рекламной или PR-кампании на этапе запуска в регионе не было. Корреспондент altapress.ru пытался связаться с пресс-секретарем оператора, но его телефон в течение многих дней не отвечал. Не пришел ответ и на запрос по электронной почте. В "МегаФоне" от комментариев отказывались, ссылаясь на то, что VK Mobile — это другая компания.

Большинство СМИ называли VK Mobile виртуальным оператором, так как он работал на сети "МегаФона". Однако по сути он был тарифом "МегаФона". Ferra.ru уточняет, что VK Mobile выглядел как виртуальный оператор (с отдельными "симками" и продвижением), но юридически был оформлен именно как тариф.

У VK Mobile был действительно всего один тариф. Его целевой аудиторией должны были стать пользователи "ВКонтакте".

Сколько стоил?

В пакет услуг входила подписка на премиум-возможности музыкального сервиса "ВКонтакте" и Boom, безлимитный доступ к приложению и сайту "ВКонтакте, 100 минут звонков на любые мобильные номера по России, 4 Гб интернета, отсутствие роуминга в поездках по стране и безлимитные звонки внутри сети VK Mobile. Тариф стоил 399 рублей в месяц.

Такие условия появились только в сентябре. На этапе запуска VK Mobile включенных минут на мобильные номера (кроме внутрисетевых) в нем не было. С таким пакетом тариф на фоне других предложений выглядел дорогим.

20 марта, перед закрытием подключений, VK Mobile снова поменял условия в тарифе. Из него убрали подписку на музыкальные сервисы и снизили цену до 299 рублей. 19 марта "МегаФон" в один из тарифов добавил подписки на музыку "ВКонтакте", Boom и "Одноклассники".

Почему закрылся?

Влад Вольфсон рассказал Cnews.ru, что VK Mobile был экспериментом, который закончился неудачно. Количество абонентов VK Mobile в "Мегафоне" не разглашают, уточняя лишь, что оно было незначительным.

Новых подключений к оператору не будет, существующие абоненты продолжат обслуживаться. Однако "МегаФон" рекомендует им присмотреться к линейке тарифов "Включайся".

В Алтайском крае продолжают работу два виртуальных оператора "Ростелеком" (на сети Tele2) и Yota (на сети "МегаФона"). Во втором квартале в регион зайдет еще один — TTK Mobile. Предзаказ SIM-карт уже открыт.