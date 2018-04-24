Совет Федерации предложил штрафовать за недостоверную информацию

В России предлагают ввести наказание за распространение недостоверной информации. Соответствующие поправки в КоАП разрабатывают в Совете Федерации, рассказала "Известиям" автор инициативы, сенатор Ирина Гехт.
Эти поправки призваны защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция непроверенных данных, сказала сенатор.
Автор инициативы считает, что определить критерии недостоверной информации достаточно сложно. При этом оценивать корректность сведений должны "органы власти, курирующие ту или иную тематику".
Штрафы для физлиц за информационный экстремизм могут составить 50–100 тыс. рублей.
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