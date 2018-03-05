Спасли щеглов. На Алтае поймали таджика, который возил десятки птиц в ужасных условиях

В Алтайском крае пограничники поймали таджикского контрабандиста, который пытался вывезти из России в Казахстан 68 декоративных птиц. Контрабандист вез эту партию щеглов без соответствующих документов.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
На Алтае задержали контрабандиста, который вез 68 щеглов под сиденьем автомобиля. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РА.
Пограничники остановили грузовик на пункте пропуска в Веселоярске. В машине были обнаружены два ящика, в которых томились певчие птицы. Груз вернули обратно в Россию, хозяин щеглов оштрафован. О задержании птиц сообщили в Россельхознадзор.
Справка
В 2017 году сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с взаимодействующими органами были пресечены три попытки вывоза из страны декоративных птиц, в количестве более 300 особей.
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