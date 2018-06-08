Спикер Госдумы прокомментировал сообщения о пенсионной реформе

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента пока не обсуждала повышение пенсионного возраста в России. Сейчас депутаты ждут поступления законодательной инициативы от правительства, сообщает ТАСС.
"Мы не обсуждали вариативность, о которой говорят, исходим из того, что правительство должно сформировать свою позицию, и, когда она будет направлена в виде законодательной инициативы, мы, безусловно, будем ее обсуждать уже при поступлении в Госдуму", — подтвердил спикер.
Варианты повышения пенсионного возраста, появляющиеся в СМИ, "скорее всего, какие-то варианты экспертов", уверен Володин.
"Комментировать их не очень корректно, возможно, что-то из этого в принципе никто не рассматривает", — отметил председатель Госдумы, пишет polit.ru.
Ранее сообщалось, что кабмин рассматривает возможность повышения пенсионного возраста у мужчин до 65 лет, у женщин — до 63 лет.
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