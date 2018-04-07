Средний чек онлайн-покупок жителей Алтая оказался ниже, чем в целом по России

Наибольший средний чек на онлайн-покупки в Ненецком автономном округе – 1804 рублей. На втором месте – Москва (1315 рублей), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (1286 рублей). Северные территории вошли в топ, так как там высокие зарплаты, но товары в труднодоступные территории "оффлайновые" продавцы возят неохотно, говорят эксперты.

Самый маленький средний чек в Ингушетии и Крыму – 258 и 227 рублей соответственно.

В целом средний чек в онлайн пространстве оказался выше, чем в оффлайне: средняя сумма покупки не в сети не превышает 675 рублей.