Средний чек онлайн-покупок жителей Алтая оказался ниже, чем в целом по России

В Алтайском крае средний чек на онлайн-покупки в марте 2018 года составил 748 рублей. В целом по стране этот показатель составляет 844 рубля. Таковы данные оператора фискальных данных OFD.RU, проанализировавшего 97 млн чеков онлайн-магазинов.
Наибольший средний чек на онлайн-покупки в Ненецком автономном округе – 1804 рублей. На втором месте – Москва (1315 рублей), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (1286 рублей). Северные территории вошли в топ, так как там высокие зарплаты, но товары в труднодоступные территории "оффлайновые" продавцы возят неохотно, говорят эксперты.
Самый маленький средний чек в Ингушетии и Крыму – 258 и 227 рублей соответственно.
В целом средний чек в онлайн пространстве оказался выше, чем в оффлайне: средняя сумма покупки не в сети не превышает 675 рублей.
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