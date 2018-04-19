Стали известны доходы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной

Набиуллина увеличила свои доходы на четверть – с 27 до 33,8 млн рублей. Согласно документу главе ЦБ принадлежит квартира площадью 112,2 кв. м, а также треть доли в квартире площадью 70,6 кв. м. Помимо этого она владеет седаном Jaguar S-Type.

Ее муж Ярослав Кузьминов в прошлом году задекларировал 29,9 млн рублей увеличив его с 2016 года на скромные 300 тысяч. Он владелец земельного участка площадью 1470 кв. м, дачи площадью 326,1 кв. м, а также трети доли в квартире площадью 70,6 кв. м.