Стали известны доходы председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной

В 2017 году председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина существенно увеличила свой доход. Это следует из документа на сайте Мосгордумы, где опубликована депутатская декларация ее супруга ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, пишет "Ъ".
Набиуллина увеличила свои доходы на четверть – с 27 до 33,8 млн рублей. Согласно документу главе ЦБ принадлежит квартира площадью 112,2 кв. м, а также треть доли в квартире площадью 70,6 кв. м. Помимо этого она владеет седаном Jaguar S-Type.
Ее муж Ярослав Кузьминов в прошлом году задекларировал 29,9 млн рублей увеличив его с 2016 года на скромные 300 тысяч. Он владелец земельного участка площадью 1470 кв. м, дачи площадью 326,1 кв. м, а также трети доли в квартире площадью 70,6 кв. м.
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