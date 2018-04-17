Стало известно, будет ли в 2018 году работать "Бийский сахарный завод"

"Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Бийский сахарный завод. Август 2012 года. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru "Бийский сахарный завод". 26 июля, 2012г. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Снижение цен на сахар в России началось еще осенью 2017 года. По данным на конец марта 2018 года, продукт в опте подешевел на 42%. Такая ситуация заставила производителей заговорить о необходимости госрегулирования рынка. Более того, впервые за долгое время отечественные заводы отказались от переработки импортного сырца. Оказалось, что сахара в России и без того достаточно.

Александр Лукьянов,

первый вице-премьер правительства Алтайского края:

— В этой связи собственники "Бийского сахарного завода" еще будут думать, а стоит ли в такой момент запускать основное производство. Однако они не исключают вероятность этого в будущем.

Как проходили торги?

Новосибирская компания "СанИнвест", основной деятельностью которой является строительство и эксплуатация коммерческой недвижимости, приобрела обанкротившийся "Бийский сахарный завод" на торгах в сентябре 2017 года. Стоимость имущества составила 169,1 млн рублей.

За эти деньги девелопер выкупил производственные здания завода, включая главный корпус предприятия, объекты инфраструктуры, оборудование и технику. Всего 315 наименований.

В мае 2017 года "СанИнвест" основал новую компанию — "Первый мелькомбинат". Известно, что она занимается оптовой торговлей зерном, мукой, крупами и макаронными изделиями.

Также "СанИнвест" является соучредителем московской компании "Первый доходный дом", которая в марте 2018 года выкупила имущество "Новосибирского мелькомбината № 1" — крупнейшего зерноперерабатывающего предприятия региона.

Примечательно, что мелькомбинат уже был замечен на Алтае. Есть информация, что новые собственники этого предприятия сейчас являются арендаторами обанкротившегося "Ключевского элеватора" и занимаются здесь переработкой зерна.