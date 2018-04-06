Стало известно, сколько близких к Путину олигархов окажутся под санкциями США

Источники в администрации президента США Дональда Трампа информируют о том, что новые ограничения могут затронуть от шести до десяти человек.

Ранее сообщалось: США собираются ввести санкции против нескольких российских "олигархов" и объявить об этом могут в ближайшие дни. По информации агентства, санкции введут в отношении "бизнесменов, приближенных к президенту России и правительству". Напомним, в конце января Минфин США опубликовал "кремлевский доклад" — список из 210 человек, которые либо близки к российской власти, либо обладают состоянием больше $1 млрд.

В середине февраля американские власти выдвинули официальные обвинения в отношении 13 граждан России и трех российских компаний по делу о "вмешательстве в политическую систему США".