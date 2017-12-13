Странные ледяные шары в России озадачили западную прессу

После того, как о шарах из России написали Daily Mail и Mirror, подобные ледяные образования начали находить и в других местах. Например, на Ямале. Комментаторы сайтов западных изданий сделали предположение, что природный феномен мог быть вызван стечением погодных обстоятельств или техногенными факторами, такими как разлив масла или нефтепродуктов.

Были и другие предположения:

— Тут нет никакой тайны. Это явление вызвано сочетанием волн, холода и ветра. Такое периодически случается в на Великих озерах. Это абсолютно естественно. Такое встречается на озере Верхнее (в США и Канаде — ред.), но зацикленные на экологии люди будут обвинять во всем нефтяные компании. — И как раз около этого озера проходит нефтепровод. — Должно быть, так размножаются снеговики. — Россия готовится к Холодной Войне? — Это последствия российских военных учений, которые вылились в игру в снежки.

А о русских хакерах пока никто не вспомнил.