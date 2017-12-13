Странные ледяные шары в России озадачили западную прессу

Появившиеся в Instagram снимки с загадочными ледяными или снежными шарами из России озадачили иностранные СМИ. Прибрежная зона Финского залива покрылась шарами, достигающими в диаметре 10 см. Журналисты и читатели западных изданий делились версиям ио происхождении этих шаров, пишет РИА Новости.
Смотрели новости?! Жителей Петербурга у Финского залива насторожило столь аномальное природное явление, которое раньше никто не наблюдал. На берегу залива, непонятно каким чудом, образовалось огромное количество ледово-снежных шаров 😱. Будто кто-то забросал весь берег снежками) Объяснения этому феномену никто дать не может, хоть ученые и говорят, что это «нормально». Некоторые экологи предлагают такую модель формирования снежных шариков: молекулы воды выстраиваются вокруг масляных пятен, которыми, увы, изоблиует Финский залив. В процессе образуется такое шарообразное тело. Люблю такие штуки, поэтому и делюсь)) #новости #аномалия #финскийзалив #снежныешары #поиграемвснежки #news #winter #sanktpeterburg #doyouknow
Это у нас на Ямале⛄️ #Repost @my_yamal with @repostapp ・・・ НА БЕРЕГУ РЕКИ СЕЛА НЫДА ОБРАЗОВАЛИСЬ ГИГАНТСКИЕ СНЕЖНЫЕ ШАРЫ Жители села #Ныда столкнулись с необычным природным явлением. На реке образовалось множество огромных снежных шаров – как будто кто-то всю ночь лепил десятки снеговиков. «Виновниками» стали сильный снегопад и наступившая оттепель, а закончил сей природный «симбиоз» сильный шторм, который неожиданно начался. «В это время выпало очень много снега, и вода прибыла. Вдоль берега образовались снежные глыбы со льдом и когда начался прибой, сильные волны начали разбивать массы снега на кусочки и раскатывать их по песку. Куски льда стали нарастать. И получились #снежныешары разного размера» Источник: http://vesti-yamal.ru/ru/vjesti_jamal/na_beregu_reki_sela_nyida_obrazovalis_gigantskie_snejnyie_sharyi158204?_utl_t=vk#t20c #my_yamal #ямал#янао#природасевера#север#россия
После того, как о шарах из России написали Daily Mail и Mirror, подобные ледяные образования начали находить и в других местах. Например, на Ямале. Комментаторы сайтов западных изданий сделали предположение, что природный феномен мог быть вызван стечением погодных обстоятельств или техногенными факторами, такими как разлив масла или нефтепродуктов.
Были и другие предположения:
— Тут нет никакой тайны. Это явление вызвано сочетанием волн, холода и ветра. Такое периодически случается в на Великих озерах. Это абсолютно естественно. Такое встречается на озере Верхнее (в США и Канаде — ред.), но зацикленные на экологии люди будут обвинять во всем нефтяные компании.
— И как раз около этого озера проходит нефтепровод.
— Должно быть, так размножаются снеговики.
— Россия готовится к Холодной Войне?
— Это последствия российских военных учений, которые вылились в игру в снежки.
А о русских хакерах пока никто не вспомнил.
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